В Казани в первом полугодии составили почти 2,7 тыс. протоколов за нарушения Правил благоустройства

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани за первые шесть месяцев 2021 года сотрудники Управления административно-технической инспекции составили 2 698 протоколов по фактам нарушения городских Правил благоустройства. 57% из них связаны с несоответствием или отсутствием адресных аншлагов. Всего в этом году в Казани выявили 1 539 нарушений по адресной атрибутике, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии.

Еще 467 нарушений Правил касались зимнего содержания дорог, дворов и зданий — на 111 управляющих компаний составили 183 протокола за неудовлетворительное качество уборки. В весенне-летний период зарегистрировали 79 нарушений по содержанию дворовых территорий, контейнерных площадок и покоса травы на газонах. За неправильную эксплуатацию урн составили 14 протоколов.



С апреля в Казани возобновили работу по автоматической фиксации парковок машин на газонах и детских площадках. На рассмотрение в административную комиссию поступило уже 8 935 материалов, что на 12% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

На 15% по сравнению с январем — июнем 2020 года сократилось общее количество нарушений при размещении средств наружной информации. Их в Казани зарегистрировали 254.

Почти в два раза уменьшилось в первом полугодии количество нарушений на стройках — с 68 до 37. Повысилась в Казани культура проведения земляных работ, количество нарушений в этой сфере осталось на уровне первого полугодия 2020 года.

Напомним, за нарушение Правил благоустройства Казани предусмотрены административные штрафы. В случае повторного нарушения их размер увеличивается вдвое.