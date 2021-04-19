Власти Казани напомнили о требованиях к содержанию зданий и территорий летом

Фото: Илья Репин

Власти Казани напомнили об основных требованиях к содержанию зданий и территорий в летний период. Список опубликован на сайте мэрии Казани.

Так, стройплощадки должны быть оборудованы ограждением, паспортом объекта, мойкой для колес и подъездными путями, а за за строительным забором в радиусе 50 м не должно быть мусора. Земляные работы должны проводиться в установленные сроки после оформления ордера при наличии ограждений траншей, после их завершения территорию нужно восстановить.

Территория предприятий административных зданий должна быть чистой, а заборы и ограждения должны иметь надлежащий вид. Нельзя складировать товар и оборудование к торговому объекту на тротуаре. Везде должны быть установлены урны, которые нужно очищать не реже одного раза в сутки.

Среди другие правил:

нельзя размещать рекламу и объявления в несогласованных для этих целей местах;

собственники зданий должны обеспечить своевременный поддерживающий ремонт фасада, крылец;

уборка придомовых территорий должна быть завершена к 8.00;

устанавливать шлагбаумы во дворах можно только после согласования проекта благоустройства в Управлении архитектуры и градостроительства;

уличные фонари, детские игровые площадки и ограждения должны находиться в исправном состоянии;

урны нельзя устанавливать на проезжей части дорог, тротуарах, газонах;

запрещено складировать строительный мусор на тротуарах, захламлять придомовую территорию и газоны.

запрещена парковка автомобилей на зеленой зоне.

За проведение работ по сносу зеленых насаждений без оформленного разрешения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. После санитарной обрезки деревьев вывоз порубочных остатков должен осуществляться своевременно.

Фото: Илья Репин

Административно-техническая инспекция напоминает, что за нарушение Правил благоустройства Казани есть административные штрафы: на должностных лиц они составляют от 15 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличивается вдвое.

Напомним, в этом году в Казани на реализацию программы «Наш двор» будет выделено более 2 млрд 300 млн рублей, из которых 2 млрд — на асфальтобетонные работы, и по 165 млн рублей — на уличное освещение и установку малых скульптурных форм. Планируется благоустроить 408 дворовых территорий, с общей площадью асфальта в 520 тысяч кв. метров.