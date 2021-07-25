В парадах в день ВМФ по всей России участвуют 13 татарстанских кораблей

Фото: Олег Золото / spbdnevnik.ru

Сегодня, в День ВМФ, в России проходят торжественные военно-морские парады. По всей стране в их торжественном строю принимают участие целых 13 боевых судов, которые были собраны в Татарстане, на Зеленодольском заводе им. Горького. Четыре из них задействованы в главном военно-морском параде страны — в Санкт-Петербурге.

— Традиционно без кораблей и катеров, сошедших с производственных стапелей корпорации, в России не обходится ни один военно-морской парад в честь Дня ВМФ. В главном военно-морском параде страны, с прохождением в парадном строю по реке Неве, участвуют малый ракетный корабль проекта 21631 с громким символичным именем «Зеленый Дол» и два катера специального назначения проекта 21980, головной из которых — «Нахимовец» — традиционно открывает динамическую часть показа. В статической части парада в Санкт-Петербурге принимает участие малый ракетный корабль проекта 21631 «Град Свияжск», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс».

В морском параде в Севастополе участвуют два катера специального назначения проекта 21980. В парадном строю в Новороссийске пройдут патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» и катер специального назначения проекта 21980. В Каспийске в параде поучаствуют малые ракетные корабли проекта 21631 «Углич» и «Великий Устюг» и два катера специального назначения проекта 21980, а в Балтийске — малый ракетный корабль проекта 21631 «Серпухов».

Напомним, буквально на днях в Зеленодольске состоялась торжественная церемония спуска на воду еще двух катеров специального назначения проекта «Грачонок».

Людмила Губаева