В Зеленодольске спустили на воду два катера специального назначения — видео

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В Зеленодольске состоялась торжественная церемония спуска на воду двух катеров специального назначения, «грачат». Они охраняют территории и могут противодействовать подводным диверсионным силам, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Такие катера Зеленодольский завод им. Горького строит уже 13 лет. За это время на воду спустили уже десять подобных кораблей. Новые «грачата» стали 11-м и 12-м по счету. Торжественную церемонию приурочили ко Дню Военно-Морского Флота России.

Корабли несут боевое дежурство в составе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Новые «грачата» отправятся служить в Балтийский флот.

О том, что Зеленодольский завод имени Горького построит для Военно-Морского Флота России еще три катера спецназначения проекта 21980 «Грачонок» стало известно в феврале 2020 года.

Татьяна Демина