На Украине объяснили введение санкций против Wildberries

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российской компании Wildberries из-за продажи формы армии России. Об этом заявил министр культуры и информационной политики республики Александр Ткаченко.

— Ретейл из России, который в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать на Украине, — написал он в своем telegram-канале.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ограничительные меры против российских компаний Ткаченко назвал шагом к «очищению» украинского информационного пространства. Также он анонсировал санкции против российских видеоплатформ.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и его структур на территории страны, а также в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше. Ограничения ввели сроком на три года.

Татьяна Леухина