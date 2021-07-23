Президент Украины ввел санкции против Wildberries
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и его структур на территории страны, а также в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше. Ограничения будут действовать 3 года.
Под санкции также попали «Официальный репрезентационный центр Донецкой Народной Республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой Народной Республики во Франции», и «Ассоциация Франция — Крым», пишет ТАСС.
Ограничительные меры затронули соучредителей Wildberries, россиян Владислава и Татьяну Бакальчук, и представителей компании Андрея Ревяшко и Алексея Кузменко.
Под украинские санкции попали также гражданин Франции Жераль-Юбер Файяр — «учредитель неприбыльной организации «Официальный репрезентационный центр Донецкой Народной Республики во Франции» и француженка Кристель Неан, которая работает в «Международном пресс-центре Doni».
В прошлом году на территории промышленной площадки «Зеленодольск» открылась первая очередь распределительного центра Wildberries. Комплекс площадью 50 тыс. кв. метров дал Татарстану порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест.
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