Профессор КФУ объяснил увеличение количества финансовых пирамид

Фото: Максим Платонов (архив)

Экономическая нестабильность и неопределенность приводят к увеличению числа финансовых пирамид. Об этом рассказал профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Он напомнил, что пандемия коронавируса вызвала кризис. В его условиях у населения возникает желание быстро заработать деньги. «В такой социально-экономической ситуации организаторы «пирамид» имеют гораздо большие шансы привлечь потенциальных клиентов», — объяснил Кох.

Профессор обратил внимание, что на фоне снижения доходности банковских вкладов в прошлом году граждане начали искать альтернативы заработку. В частности, часть их денег попала к владельцам финансовых пирамид, сообщает медиапортал КФУ. По словам Коха, успеху таких компаний способствует и усиление контроля над незаконными доходами населения.

По данным отделения Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России в Казани и других городах действует как минимум одна так называемая «партнерская программа» компании Antares Limited, признанной Центробанком финансовой пирамидой. Речь идет о проекте Synergy, который также имеет признаки незаконной деятельности.



Татьяна Демина