ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках межгосударственной жалобы

Европейский суд по правам человека не стал применять обеспечительные меры к Украине в рамках поданной Россией межгосударственной жалобы. Решение обосновано тем, что ситуация «не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба», пишет ТАСС со ссылкой на письмо ЕСПЧ.

Правительство России просило отменить существующие на Украине ограничения на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете. От Киева также потребовали прекратить водную блокаду Крыма.



Напомним, ЕСПЧ сообщил о получении межгосударственной жалобы от России на нарушение Украиной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она зарегистрирована под номером 36958/21.

Свою первую межгосударственную жалобу Россия направила в ЕСПЧ 22 июля 2021 года в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ. Она относится к событиям, которые произошли после смены власти на Украине в феврале 2014 года. Нарушения, на которые обращает внимание Россия, — ответственность Киева за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции.



Татьяна Демина