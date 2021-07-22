Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

Россия впервые подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. Об этом сообщается в telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Российские власти обратились в ЕСПЧ на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она относится к событиям, которые произошли после смены власти на Украине в феврале 2014 года.

Фото: wikipedia.org

Нарушения, на которые обращает внимание РФ, — ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции».

В жалобе РФ заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента. Украину просят обязать незамедлительно прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым, ограничивать права национальных и языковых меньшинств, запрещать вещание русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничивать доступ к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

В начале июня президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересны России в иностранных органах и судах. Для этого в надзорном ведомстве может появиться специальное «зарубежное» подразделение.