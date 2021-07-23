Соцсети: в казанском ТЦ образовались очереди на открытии Black Star Burger
Сегодня в одном из казанских торговых центров образовались очереди на открытии нового ресторана Black Star Burger. Об этом сообщили местные жители в соцсети.
На кадрах, опубликованных из KazanMall, видно, что посетители стоят в очереди в хаотичном порядке и не соблюдают социальную дистанцию. Некоторые из них пришли без масок, у других она спущена на подбородок.
«Суета из голодных подростков», — так описал скопление людей в торговом центре автор анонимного поста в соцсети.
В прошлом году Black Star Burger открылся в казанском «Тандеме». Там также наблюдались большие очереди из желающих перекусить в ресторане.
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