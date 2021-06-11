Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% и продолжит это делать
Банк России третий раз за год повысил ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых, и в пресс-службе регулятора сообщили, что есть предпосылки для ее дальнейшего роста.
— Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, — заявили в ЦБ.
Главные тезисы ЦБ:
- годовая инфляция в России по состоянию на 7 июня выросла до 6,15%;
- российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале 2021 года;
- есть тенденция к росту депозитных ставок на банковском рынке, это позволит повысить привлекательность этого продукта для населения;
- кредитование в России по-прежнему продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет;
- инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние 4 года. Продолжают расти ценовые ожидания предприятий, оставаясь выше локальных максимумов 2019—2020 годов;
- годовая инфляция вернется к цели ЦБ во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем;
- экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий Банка России. Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса.
«Наиболее вероятный потолок ставки должен быть в диапазоне 5,5—6%»
О повышении ставки говорили почти все эксперты, но они расходились в числах. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что ЦБ повысит ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров до 5,25%. Экономисты были с ним не согласны.
Повышение ключевой ставки ЦБ, как говорил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, положительно повлияет на население, имеющее сбережения в банках.
Ключевая ставка повышается уже третий раз за год: в марте 2021 года ее повысили до 4,5%, в апреле — до 5% годовых.
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