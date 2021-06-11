Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% и продолжит это делать

Банк России третий раз за год повысил ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых, и в пресс-службе регулятора сообщили, что есть предпосылки для ее дальнейшего роста.

— Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, — заявили в ЦБ.

Главные тезисы ЦБ:

годовая инфляция в России по состоянию на 7 июня выросла до 6,15%;

российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале 2021 года;

есть тенденция к росту депозитных ставок на банковском рынке, это позволит повысить привлекательность этого продукта для населения;

кредитование в России по-прежнему продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет;

инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние 4 года. Продолжают расти ценовые ожидания предприятий, оставаясь выше локальных максимумов 2019—2020 годов;

годовая инфляция вернется к цели ЦБ во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем;

экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий Банка России. Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса.

«Наиболее вероятный потолок ставки должен быть в диапазоне 5,5—6%»

О повышении ставки говорили почти все эксперты, но они расходились в числах. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что ЦБ повысит ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров до 5,25%. Экономисты были с ним не согласны.

— На данный момент инфляция и экономический рост не выбиваются из собственного макроэкономического прогноза ЦБ, и это значит, что наиболее вероятный потолок ставки должен быть в диапазоне 5,5—6%. Если это по-прежнему так, то цикл повышения ставки близок к завершению, и это должно отразиться в смягчении среднесрочного сигнала. Тем не менее если ЦБ увидит риски превышения своих текущих прогнозов и сохранит жесткий комментарий, то это будет означать смещение потолка ставки к 6,5% и выше», — говорил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Повышение ключевой ставки ЦБ, как говорил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, положительно повлияет на население, имеющее сбережения в банках.



— Повышение ключевой ставки окажет ограниченное воздействие на экономику РФ, так как ее влияние на кредитные ставки реальному сектору не такое явное, как кажется на первый взгляд. Во время пика пандемии ставки кредитования не снижались вслед за ключевой ставкой по причине роста кредитного риска. В настоящее время риски постепенно уходят, и потребность в надбавке снижается, — рассказывал он.

Ключевая ставка повышается уже третий раз за год: в марте 2021 года ее повысили до 4,5%, в апреле — до 5% годовых.

