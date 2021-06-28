Набиуллина: ЦБ может рассмотреть повышение ключевой ставки на июльском заседании

Банк России может рассмотреть повышение ключевой ставки на июльском заседании, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Повышение ключевой ставки может рассматриваться на 0,25 базисных пунктов — до 1 п. п., сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, этот шаг зависит от данных, и сейчас ЦБ детально рассматривает имеющуюся информацию. В ходе июльского заседания прогноз будет обновлен и решение будет принято.

Фото: cbr.ru

В июне Набиуллина сообщила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня, что повлияло на решение регулятора поднять ключевую ставку до 5,5%.



Ранее в ЦБ заявляли, что ключевая ставка регулятора (5,5%) находится на целесообразном уровне и соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике.

Маргарита Головатенко