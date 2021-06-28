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Набиуллина: ЦБ может рассмотреть повышение ключевой ставки на июльском заседании

11:58, 28.06.2021
Набиуллина: ЦБ может рассмотреть повышение ключевой ставки на июльском заседании
Фото: wikipedia.org / NVO

Банк России может рассмотреть повышение ключевой ставки на июльском заседании, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Повышение ключевой ставки может рассматриваться на 0,25 базисных пунктов — до 1 п. п., сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, этот шаг зависит от данных, и сейчас ЦБ детально рассматривает имеющуюся информацию. В ходе июльского заседания прогноз будет обновлен и решение будет принято.

Фото: cbr.ru

В июне Набиуллина сообщила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня, что повлияло на решение регулятора поднять ключевую ставку до 5,5%.

Ранее в ЦБ заявляли, что ключевая ставка регулятора (5,5%) находится на целесообразном уровне и соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансы Татарстан
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