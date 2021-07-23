Матыцин: Россия имеет все ресурсы, чтобы провести Олимпиаду-2036

У России есть все необходимые ресурсы для проведения Олимпийских игр в 2036 году, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.



Ранее о желании провести летние Игры — 2036 заявляла Казань.

По его словам, Россия сможет претендовать на проведение Олимпиады-2036 и это будет сложным решением, хотя все ресурсы для этого у страны есть. Он выразил надежду, что Россия сможет принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира.

«Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

Фото: olympic.org

Он отметил, что в случае принятия президентом РФ решения о проведении Игр-2036 в России конкуренция «будет значительной».

О том, какие шансы у Казани принять Олимпиаду-2036, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко