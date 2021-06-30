В каких районах Татарстана ввели режим ЧС — список

Появилось распоряжение президента Татарстана Рустама Минниханова о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в республике из-за жары. Благодаря документу стал известен список из 38 районов, где введут ЧС.

Это Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Cлободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский, Ютазинский районы Татарстана

«Погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения», — сказал сегодня Рустам Минниханов.

Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров сообщил, что июнь был аномальный с точки зрения температур и осадков. Похожая ситуация наблюдалась в 1989, 1998 и в 2010 годах.