В Челнах на въезде на одну из парковок установили бетонные блоки — власти борются с хулиганами

В Набережных Челнах въезд на парковку у майдана рядом с 12-м комплексом перекрыли бетонными блоками. Так власти автограда пытаются решить проблемы с собирающейся на ней по ночам молодежью.



Местные жители неоднократно жаловались на шум — молодые люди включают громкую музыку и дрифтуют на машинах. После них на парковке остается много мусора. По словам челнинцев, полицию хулиганы не слушают.

Глава администрации Центрального района Челнов Алексей Тарабукин заявил, что в ближайшее время блоки убирать не планируют. По его словам, благоустройство территории парковки пока не завершено. В планах сдать ее в комплексе с набережной Табеева, включенной в программу благоустройства на 2022 год, пишут «Челнинские известия».

В июне «Реальное время» рассказывало, можно ли найти управу на шумных байкеров. Периодически поступают предложения увеличить санкции к ним. Так, зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов предлагал увеличить штраф с сегодняшних 500 рублей до 5 тысяч. Подробнее — в материале.



Татьяна Демина