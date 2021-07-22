В Следкоме по РТ наградили медалями юных казанцев

Фото: Следком по РТ (на снимке — подросток, спасший трех братьев)

Медали СКР «За высокую гражданскую ответственность» получили сегодня братья 10 и 14 лет из Казани. Награды они были удостоены за проявленные в опасной ситуации мужество, смелость и решительность.



Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ, мальчишки защитили свою мать от пьяного хулигана. Вручение медалей состоялось сегодня на полугодовой коллегии ведомства.

Как удалось выяснить «Реальному времени», награжденным медалями в январе этого года пришлось отражать нападение родного отца. С матерью он был в разводе, родительских прав лишился, но продолжал жить с членами семьи под одной крышей. В тот вечер мужчина пришел домой пьяным и прямо с порога бросился на бывшую жену с кулаками. Сыновья кинулись на ее защиту, и в итоге им совместными усилиями удалось выставить пьяного за дверь, но перед этим папаша пнул младшего сына ботинком в грудь, да так, что ребенок получил компрессионный перелом позвоночника. В тот же вечер отец был задержан.

Также был поощрен почетной грамотой Следкома 15-летний подросток из Алексеевского района, который вытащил из горящего дома трех малолетних братьев. Пожар произошел в ноябре прошлого года около 7 часов утра — замкнуло электропроводку. Почувствовав запах дыма, старший из братьев разбудил младших и через окно помог выбраться им на улицу. Дом и сарай полностью сгорели.

Сегодня же на коллегии прозвучала информация — за полгода силовики Татарстана добились погашения налогов почти на 900 млн рублей.