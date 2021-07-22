За полгода силовики Татарстана добились погашения налогов на 900 млн рублей

Фото: Следком по РТ

29 дел по налоговым преступлениям с ущербом на 942 млн рублей возбудили в Татарстане с начала 2021 года. Эту цифру сегодня озвучили на расширенной коллегии Следкома по РТ по итогам работы за шесть месяцев.



По данным ведомства, силами сотрудников следствия, налоговиков и полиции ущерб на сумму 898,2 млн рублей уже возмещен — средства поступили в бюджет.

В ходе расследования наложен ущерб на имущество еще на 182 млн рублей.

Также на коллегии прозвучала информация: о серьезном росте количества дел о коррупции — на 63% по сравнению с первым полугодием прошлого года. 138 дел в отношении 162 обвиняемых уже направлены в суды.

Сегодня же в Следкоме по РТ наградили подростков, которые отличились в опасных ситуациях.