Кудерметова сыграет с Мугурусой в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде

Стали известны итоги жеребьевки теннисного турнира в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Россию на этих соревнованиях представят восемь спортсменов.

Уроженка Татарстана Вероника Кудерметова в первом круге в женской сетке сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой. В случае победы она встретится с победителем пары Вероникой Сепеде Роиг из Парагвая и китаянки Ван Цян.

Другая россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с Сарой Эррани, Елена Веснина — с Аленой Остапенко, а Екатерина Александрова поборется с Элизой Мертенс.

В мужской сетке за Россию выступят Даниил Медведев, который сыграет с Александром Бубликом, Андрей Рублев, ему будет противостоять Кеи Нисикори, Аслан Карацев, встретится с Томми Полом, а также Карен Хачанов, в чьи соперники выпал Йошихито Нишиока.

Теннисный турнир на Олимпиаде стартует 24 июля.

Напомним, в апреле нынешнего года Кудерметова выиграла свой первый трофей на взрослом уровне.

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