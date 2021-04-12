Кудерметова выиграла первый титул в карьере, победив на турнире в Чарлстоне

Вероника Кудерметова обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич в финале турнира WTA в Чарлстоне с общим призовым фондом в 565 530 долларов.

Встреча между соперницами длилась 96 минут и закончилась победой россиянки в двух сетах — 6:4, 6:2. Вместе с титулом Кудерметовой покорился рекорд Серены Уильямс, пройдя весь турнир без поражений в партиях.

«Это очень много для меня значит. Это показывает, что я могу очень хорошо играть, обыгрывать хороших соперниц. Если я продолжу так играть и работать, то могу подняться в топ-10 или выше», — прокомментировала свое достижение россиянка.

Для Кудерметовой титул в Чарлстоне стал дебютным в карьере. Ранее она не побеждала в финалах на взрослом уровне.

После этой победы Кудерметова поднялась на 29-ю строчку рейтинга WTA и стала первой ракеткой России, обойдя всех россиянок.

Также сообщалось, что в случае победы в Чарлстоне Кудерметова гарантирует попадание в окончательный список женской сборной России на Олимпийские игры в Токио. Об этом говорил президент Федерации России по теннису Шамиль Тарпищев.

Напомним, в январе 2021 года Кудерметова уступила в финале турнира WTA в Абу-Даби белорусской спортсменке Арине Соболенко.