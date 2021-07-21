Полномочия некоторых регионов по лесоохране могут передать на федеральный уровень

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о передаче полномочий некоторых регионов по лесоохране на федеральный уровень. Речь идет о субъектах, где много лесов, а плотность населения низкая.

Поручение дано на совещании с членами правительства после доклада главы Якутии Айсена Николаева о сложной ситуации с лесными пожарами в республике. Сам он идею президента поддержал, добавив, что защиту больших территорий от пожаров необходимо обеспечивать на федеральном уровне.

Ситуация с лесными пожарами на территории Якутии остается крайне сложной. В этом году в регионе самое засушливое лето за весь 150-летний период метеонаблюдений.

Татьяна Демина