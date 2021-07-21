В Татарстане за минувшие сутки выявили 48 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 48 новых случаев COVID-19. 4 из них — завозные, остальные — контактные. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 413 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.

15 человек госпитализировано, 33 — получают лечение на дому. 30 случаев выявили в Казани, 4 — в Тукаевском районе, 3 — в Челнах, по 2 — в Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском районах. По одному — в Актанышском, Альметьевском, Зеленодольском, Менделеевском, Мензелинском районах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели 6 пациентов за минувшие сутки, всего — 20 859. В Татарстане зарегистрировано 583 случая смерти от коронавируса.

В России за минувшие сутки выявили 23 704 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 030 240.