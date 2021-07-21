Летние Олимпийские игры 2032 года официально пройдут в австралийском Брисбене

Летние Олимпийские игры в 2032 году пройдут в Австралии. Столицей Игр станет Брисбен.

Такое решение было принято в ходе очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в среду в Токио.

Среди претендентов на проведение Олимпийских игр 2032 года были Чэнду и Чунцин (оба — Китай), Доха (Катар), Будапешт (Венгрия), регион Рейн-Рур (Германия), а также Сеул (Южная Корея) совместно с Пхеньяном (КНДР).

Австралия уже дважды принимала Олимпиаду — в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.

Напомним, сегодня состоялось первое спортивное мероприятие в рамках Олимпийских игры — 2020 в Токио.