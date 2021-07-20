В Казани пенсионер перевел мошенникам 255 тысяч рублей «на спасение сына»

79-летний житель Казани перечислил на мошеннические счета 255 тысяч рублей — пенсионеру позвонил злоумышленник под видом его сына и сообщил, что сбил человека.



Мужчина обратился в полицию 16 июля. Он рассказал, что ему позвонили около 3.00 на домашний телефон. Голос звонившего был очень похож на голос его сына. Злоумышленник сообщил, что сбил человека, после чего разговор продолжился якобы со следователем. Он утверждал, что за определенную плату можно не возбуждать уголовное дело.

Пенсионер поверил незнакомцу и направился к банкомату, через который перевел на продиктованные счета 255 тысяч рублей. Сыну он не звонил, поскольку думал, что тот задержан. Позже злоумышленники увеличили сумму необходимой взятки и сказали пенсионеру оформить кредит. Он уже направлялся в офис банка, когда его сын позвонил ему и сообщил, что с ним все в порядке. Казанец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено дело о мошенничестве. Устанавливаются причастные к этому лица, сообщает МВД по Казани.

Фото: realnoevremya.ru

В июле сообщалось, что 57-летняя жительница Зеленодольска перевела мошенникам взятые в кредит 200 тысяч рублей. Ей позвонили «сотрудники банка» — их словам женщина не поверила, но после этого ей позвонил якобы полицейский и все-таки убедил ее выполнить указания «специалиста».

Недавно казанец перевел лжесотрудникам банка почти полмиллиона рублей, взятых в кредит.

В связи с возросшей киберпреступностью МВД заинтересовано в том, чтобы создать единую базу по киберпреступлениям, в которую войдут и данные Центробанка. В Минфине сообщают, что единый подход к формированию статистики киберпреступлений позволит эффективнее бороться и с мошенниками. Крупные российские банки (включая татарстанские) тоже позитивно отнеслись к этой идее. Стоит отдельно отметить, что раскрываемость киберпреступлений обычно не превышает 25% (согласно статистике федерального МВД).

Маргарита Головатенко