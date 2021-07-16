Жительница Зеленодольска перевела мошенникам 200 тысяч рублей, взятых в кредит

57-летняя жительница Зеленодольска перевела мошенникам взятые в кредит 200 тысяч рублей, сообщает МВД по Татарстану.



Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы этого не произошло, ей нужно снять деньги с карты и перевести на безопасные ячейки. Словам «сотрудников банка» женщина не поверила, но после этого ей позвонил якобы сотрудник полиции и убедил ее выполнить указания специалиста.

Тогда пенсионерка оформила кредит в онлайн-банке, сняла деньги и перевела их на несколько номеров телефонов.

Фото: realnoevremya.ru

Полиция республики призывает граждан к бдительности при общении по телефону с незнакомцами. Перед выполнением какой-либо операции следует проверить всю информацию. В МВД напомнили, что сотрудники полиции не запрашивают у граждан пароли и коды доступа по телефону и не могут давать рекомендации следовать инструкциям работников банка или переводить деньги «на безопасные счета». Если звонивший интересуется этой информацией, он мошенник.

Недавно казанец перевел лжесотрудникам банка почти полмиллиона рублей, взятых в кредит.

В связи с возросшей киберпреступностью МВД заинтересовано в том, чтобы создать единую базу по киберпреступлениям, в которую войдут и данные Центробанка. В Минфине сообщают, что единый подход к формированию статистики киберпреступлений позволит эффективнее бороться и с мошенниками. Крупные российские банки (включая татарстанские) тоже позитивно отнеслись к этой идее. Стоит отдельно отметить, что раскрываемость киберпреступлений обычно не превышает 25% (согласно статистике федерального МВД).

Карантин подстегнул киберпреступность в 2020 году. За первые пять месяцев 2020 года количество интернет-мошенничеств подскочило на 85% — об этом год назад обеспокоенно сообщал Дмитрий Медведев.



А Банк России хочет упростить возврат средств жертвам кибермошенников. Для этого банковское сообщество подготовило законопроект, позволяющий автоматически блокировать спорную сумму на счете предполагаемого мошенника сразу после обращения пострадавшего.

Киберпреступники начали подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке пользователями товаров и услуг в интернете. При этом банки воспринимают транзакции как легальные операции. Каждый месяц совершается около 3,7 млн таких мошенничеств.

Маргарита Головатенко