Казанец перевел лжесотрудникам банка почти полмиллиона рублей, взятых в кредит

8 июля в казанский отдел полиции поступило заявление от 24-летнего молодого человека — он сообщил, что перевел лжесотрудникам банка 470 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Казани.



Днем ранее заявителю позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что в личном кабинете мобильного приложения банка мошенники пытаются сменить привязанный номер телефона. Молодой человек зашел в приложение и увидел, что от его имени подали заявку на получение кредита на 476 тысяч рублей. После того как он сообщил об этом незнакомцу, разговор продолжился с другим «сотрудником банка» — Викторией.

Она объяснила, что кредитные деньги нужно взять самому и положить их на специальный кредитный счет. Потерпевший так и сделал — получил 470 тысяч рублей наличными и перечислил 15 тысяч рублей через банкомат, после чего засомневался. Тогда ему позвонили вновь и убедили перевести остаток, что он и сделал.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проводятся оперативно-разыскные меры, устанавливаются лица, совершившие преступление.

Фото: realnoevremya.ru

В связи с возросшей киберпреступностью МВД заинтересовано в том, чтобы создать единую базу по киберпреступлениям, в которую войдут и данные Центробанка. В Минфине сообщают, что единый подход к формированию статистики киберпреступлений позволит эффективнее бороться и с мошенниками. Крупные российские банки (включая татарстанские) тоже позитивно отнеслись к этой идее. Стоит отдельно отметить, что раскрываемость киберпреступлений обычно не превышает 25% (согласно статистике федерального МВД).

Карантин подстегнул киберпреступность в 2020 году. За первые пять месяцев 2020 года количество интернет-мошенничеств подскочило на 85% — об этом год назад обеспокоенно сообщал Дмитрий Медведев.



А Банк России хочет упростить возврат средств жертвам кибермошенников. Для этого банковское сообщество подготовило законопроект, позволяющий автоматически блокировать спорную сумму на счете предполагаемого мошенника сразу после обращения пострадавшего.

Киберпреступники начали подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке пользователями товаров и услуг в интернете. При этом банки воспринимают транзакции как легальные операции. Каждый месяц совершается около 3,7 млн таких мошенничеств.

Маргарита Головатенко