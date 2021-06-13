ЦБ и МВД сформируют единую базу киберпреступлений
В связи с возросшей киберпреступностью МВД заинтересовано в том, чтобы создать единую базу по киберпреступлениям, в которую войдут и данные Центробанка. Об этом сообщает ТАСС.
В Минфине сообщают, что единый подход к формированию статистики киберпреступлений позволит эффективнее бороться и с мошенниками. Крупные российские банки (включая татарстанские) тоже позитивно отнеслись к этой идее. Стоит отдельно отметить, что раскрываемость киберпреступлений обычно не превышает 25% (согласно статистике федерального МВД).
Напомним, карантин подстегнул киберпреступность в 2020 году. За первые пять месяцев 2020 года количество интернет-мошенничеств подскочило на 85% — об этом год назад обеспокоенно сообщал Дмитрий Медведев.
А Банк России хочет упростить возврат средств жертвам кибермошенников. Для этого банковское сообщество подготовило законопроект, позволяющий автоматически блокировать спорную сумму на счете предполагаемого мошенника сразу после обращения пострадавшего.
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