ЦБ и МВД сформируют единую базу киберпреступлений

В связи с возросшей киберпреступностью МВД заинтересовано в том, чтобы создать единую базу по киберпреступлениям, в которую войдут и данные Центробанка. Об этом сообщает ТАСС.



В Минфине сообщают, что единый подход к формированию статистики киберпреступлений позволит эффективнее бороться и с мошенниками. Крупные российские банки (включая татарстанские) тоже позитивно отнеслись к этой идее. Стоит отдельно отметить, что раскрываемость киберпреступлений обычно не превышает 25% (согласно статистике федерального МВД).

Напомним, карантин подстегнул киберпреступность в 2020 году. За первые пять месяцев 2020 года количество интернет-мошенничеств подскочило на 85% — об этом год назад обеспокоенно сообщал Дмитрий Медведев.



А Банк России хочет упростить возврат средств жертвам кибермошенников. Для этого банковское сообщество подготовило законопроект, позволяющий автоматически блокировать спорную сумму на счете предполагаемого мошенника сразу после обращения пострадавшего.

