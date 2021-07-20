СМИ сообщили о договоренности Германии и США по «Северному потоку — 2»

В ближайшее время канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден объявят о достижении соглашения по «Северному потоку — 2», сообщает агентство Reuters.



Позиции США и Германии различаются, сообщила Меркель после обсуждения газопровода в контексте отношений с Россией и Украиной. Она указала, что Украина должна остаться транзитером российского газа, а строящийся газопровод не заместит украинский транзит.

По данным СМИ, стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления санкций США в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

скриншот / nord-stream 2

Россия полностью выполнит обязательства по контракту на поставки газа через Украину, этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или «Северного потока — 2», уверил президент России Владимир Путин.

На прошлой неделе сообщалось, что почти готова вторая нитка «Северного потока — 2».

Также в Министерстве экономики Германии сообщили о выдаче всех разрешений, необходимых для строительства «Северного потока — 2». Позиция правительства ФРГ в вопросе строительства газопровода остается неизменной и известна украинской стороне, заявили в кабмине страны.

Работы по «Северному потоку — 2» планируется завершить в конце августа 2021 года. На сегодняшний день трубопровод построен на 98%. Запустить «Северный поток — 2» намерены уже в этом году. Глава оператора строительства трубопровода, компании Nord Stream 2 AG, Маттиас Варниг выражал мнение, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей его поставок в Европу и после 2024 года.

Маргарита Головатенко