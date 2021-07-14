Путин: Россия полостью выполнит контракт на поставки газа через Украину

Россия полностью выполнит обязательства по контракту на поставки газа через Украину, этот вопрос не должен увязываться с проблемой Донбасса или «Северного потока — 2», уверил президент России Владимир Путин.



По его словам, нормандский формат и иные подобные ему форматы — политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины, они не имеют общего с коммерческими проектами «Северный поток», «Северный поток — 2» либо транзит нашего газа через территорию Украины.

«И, несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Фото: kremlin.ru

Власти США и ФРГ обсуждали в июне оказание помощи Украине из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». В качестве возможных вариантов помощи рассматриваются «инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций». Помощь могут оказать и на развитие инфраструктуры, и наращивания поставок газа из этой страны.

Маргарита Головатенко