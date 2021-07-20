Сегодня в Татарстане ожидается гроза, дождь и до +34 градусов

Во вторник, 20 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный, днем локально сильный дождь. В отдельных районах гроза и град.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный, порывами до 15—20 м/с, днем локально шквал до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Днем температура воздуха составит +29..+34 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +30 до +32 градусов, в Набережных Челнах — от +30 °С до +34 °С.



В Гидрометцентре РТ сообщили, что на этой неделе в Татарстане сохранится неустойчивая погода, ожидаются грозы, дожди, сильный ветер и жара до +34 градусов. Однако уже к пятнице в республике температура воздуха понизится.



Татьяна Демина