На этой неделе в Татарстане сохранится теплая неустойчивая погода

На этой неделе в Татарстане сохранится неустойчивая погода, ожидаются грозы, дожди, сильный ветер и жара до +34 градусов. Однако уже к пятнице в республике температура воздуха понизится, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 20 июля, погода в Татарстане сформируется под влиянием жаркой воздушной массы и активных атмосферных фронтов. Местами пройдут кратковременные дожди, днем локально сильные. На отдельных территориях возможны грозы, град, кратковременные усиления ветра 15—20 м/с, днем локально шквал до 24 м/с. Ночью температура воздуха составит +16... +21 градус, днем — от +29 до 34°С.

В среду и четверг, 21 и 22 июля, в Татарстане сохранится очень теплая неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. В отдельных районах республики ожидается град, ливни и сильный порывистый ветер. Ночью синоптики прогнозируют +15... +21°С, днем — от +24 до +31°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в Татарстане спадет жара. Днем 23 июля ожидается +21... +26°С, 24 июля — от +19 до +24°С. В центральных и восточных районах сохранится неустойчивая погода: дожди, локально сильные, грозы и сильный ветер.

На территорию Татарстана 20 июля придет западный фронт. Из-за этого температура несколько спадет, рассказал ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.



Татьяна Демина