На казанской телебашне включится праздничная подсветка в честь Курбан-байрама

На казанской телебашне включится праздничная подсветка в честь начала празднования Курбан-байрама. Увидеть ее можно сегодня ночью с 21.00 до 23.00, сообщается на сайте Минцифры Татарстана.

Напомним, вторник, 20 июля, объявлен в республике нерабочим днем. Завтра в Татарстане пройдут праздничные мероприятия.

Праздничный намаз в казанских мечетях начнется в 3.30 с проповеди, в связи с чем маршруты начнут работу в 2.30. Доехать до мечетей казанцы смогут на автобусах маршрутов №1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 74, 75, 89, 91, а еще на троллейбусах маршрутов №1, 2 и 12.

После молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных. Он будет проходить в Казани в 17 местах три дня — с 20 по 22 июля.

Татьяна Демина