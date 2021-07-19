В Казани и Челнах в Курбан-байрам автобусы выйдут на маршруты раньше

Фото: Ринат Назметдинов

В день празднования Курбан-байрама завтра, 20 июля, в Казани и набережных Челнах изменится расписание общественного транспорта.



Праздничный намаз в казанских мечетях начнется в 3.30 с проповеди, в связи с чем маршруты начнут работу в 2.30. Доехать до мечетей казанцы смогут на автобусах маршрутов №№1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 74, 75, 89, 91, а еще на троллейбусах маршрутах №№1, 2 и 12.

После молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных. Он будет проходить в 17 местах три дня — с 20 по 22 июля, сообщает исполком города.

В Челнах праздничные намазы будут проходить с 5.00 до 6.00. Автобусы по основным проспектам города будут курсировать с 4.00.

После намаза совершить жертвоприношение можно так же — в течение трех дней. Местом ритуального жертвоприношения в автограде определили район бывшего мясокомбината в поселке Сидоровка, сказано на официальном сайте города.

Фото: Максим Платонов (архив)

Празднование Курбан-байрама в Набережных Челнах могут посетить порядка трех тысяч верующих, сообщил заместитель начальника УВД города, начальник полиции Михаил Чекмарев.



Напомним, что 20 июля в Татарстане выходной день. В понедельник, 19 июля, продолжительность трудового предпраздничного дня сокращается на один час.

Маргарита Головатенко