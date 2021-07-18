Татарстанцам напомнили о выходном 20 июля

Фото: Максим Платонов (архив)

На следующей неделе жителей Татарстана ждет четырехдневная рабочая неделя — вторник, 20 июля, в республике объявлен выходным днем в связи с началом празднования Курбан-байрама. Об этом напомнили в Минтруда РТ.

В понедельник, 19 июля, татарстанцев ждет сокращенный рабочий день — продолжительность трудового предпраздничного дня уменьшается на один час.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани речи об онлайн-праздновании Курбан-байрама, как это будет в Москве и Владимирской области, не идет — мечети останутся открытыми. «Коронавирус от нас не ушел, будем соблюдать дистанцию, носить маски на молитве, в мечетях — не более 100 человек, будем соблюдать дистанцию. Те, кто не будет помещаться в мечети, будут читать около мечети», — рассказал заместитель муфтия РТ Равиль хазрат Зуферов.

О том, как в этом году в Татарстане и других регионах планируют праздновать Курбан-байрам, читайте в материале «Реального времени».

Напомним, в Казани из-за празднования Курбан-байрама изменится график работы офисов МФЦ. Во вторник, 20 июля, они работать не будут. В понедельник, 19 июля, они закроются на один час раньше.



Татьяна Демина