В казанском парке им. Горького пройдет «Курбан-фест»

Сегодня в Казани проведут семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие пройдет в центральном парке культуры и отдыха им. Горького с 13.00 до 17.00, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

Концепция фестиваля — «Связь времен — прошлое, настоящее, будущее». На празднике организуют три соответствующие развлекательные зоны.

На площадке «Прошлого» пройдут мастер-классы, эстафеты и прочие мероприятия для детей. В зоне «Настоящего» можно посетить игры с аниматорам и с деревянными игрушками, мыльное шоу и т. д. В секции «Будущего» организуют детские интеллектуальные игры и проведут розыгрыши, научное шоу, запуск ракеты и т. п.

В ДУМ Татарстана заверили, что фестиваль пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Напомним, сегодня мусульмане празднуют Курбан-байрам. В Татарстане 20 июля объявлено выходным днем.

В Казани речи об онлайн-праздновании Курбан-байрама, как это будет в Москве и Владимирской области, не идет — мечети останутся открытыми. «Коронавирус от нас не ушел, будем соблюдать дистанцию, носить маски на молитве, в мечетях — не более 100 человек, будем соблюдать дистанцию. Те, кто не будет помещаться в мечети, будут читать около мечети», — рассказал заместитель муфтия РТ Равиль хазрат Зуферов.

О том, как в этом году в Татарстане и других регионах планируют праздновать Курбан-байрам, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина