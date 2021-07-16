Профессор КФУ рассказал, какая погода ждет татарстанцев во второй половине июля

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

В Татарстане сейчас температура воздуха на 4—5 градусов выше нормы: днем она достигает +30 градусов, ночью — +20 градусов. Такая погода аномальна, но не экстремальна, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

В Казани за июль уже выпала почти месячная норма осадков — 61 мм, при норме 68 мм. До Набережных Челнов дожди часто не доходят.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На территорию республики 20 июля придет западный фронт. Из-за этого температура несколько спадет — до +27—28 градусов, передают «Челнинские известия».



Вчера в Гидрометцентре РТ спрогнозировали жаркую погоду до +33 градусов и сильные дожди в выходные дни. Сегодня, в пятницу, погода будет формироваться под влиянием атмосферного фронта. Днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах ожидаются сильный дождь и град, воздух прогреется до +26... 31 градуса.

Татьяна Леухина