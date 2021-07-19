В МЧС Татарстана предупредили о ливне и шквальном ветре во вторник

В МЧС Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в вечера 19 июля по дневное время 20 июля. Об этом сообщает МЧС РФ по РТ.



На территории республики и в Казани местами ожидаются грозы и град, а еще кратковременные усиления ветра 15—20 м/с.

Днем 20 июля, с 10 до 20 часов, возможен шквал до 24 м/с, сильный дождь и ливень.

МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий на 16 июля. Синоптики прогнозировали грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15—20 м/с, локально шквал до 24 м/с.

Маргарита Головатенко