В Казани спрос на курьеров за год вырос на 216%

Число вакансий для курьеров в Казани в июне текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось в три раза — на 216%, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании SuperJob.



Курьерам на личных автомобилях в городе предлагают заработную плату в размере 110 тысяч рублей. В среднем их зарплата составляет 70,2 тысячи рублей. Пешие сотрудники доставки зарабатывают около 60 тысяч рублей.

Спрос на курьеров увеличился и в других городах. Так, в Санкт-Петербурге число вакансий для курьеров за тот же период выросло в 4,5 раза, в Челябинске — в 4,3, в Москве — в 4 раза.

В столице курьерам предлагают зарплату в размере 73,2 тысячи рублей в месяц. Курьеры на собственных авто могут заработать до 175 тысяч рублей, пешие сотрудники — порядка 110 тысяч.

В Казани работу велокурьером чаще всего выбирают молодые люди от 18 до 25 лет (60%). Курьерами-водителями идут работать люди более старшего возраста от 30 до 45 лет (51%). Курьерами становятся преимущественно мужчины: в «Самокате» их 94%, среди водителей «Ситимобил» — около 95%.

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Маргарита Головатенко