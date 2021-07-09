Исследователи составили портрет среднестатистического курьера в Казани

Среди казанцев работа велокурьера привлекательна для студентов, а профессию водителя-курьера чаще всего выбирают для дополнительного заработка. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера «Самокат» и сервиса городской мобильности «Ситимобил». (есть в распоряжении «Реального времени»)

В Казани работу велокурьером чаще всего выбирают молодые люди от 18 до 25 лет (60%). Курьерами-водителями идут работать люди более старшего возраста от 30 до 45 лет (51%). Курьерами становятся преимущественно мужчины: в «Самокате» их 94%, среди водителей «Ситимобил» — около 95%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для большинства велокурьеров — партнеров «Самоката», работа в доставке является основной (81%). Каждый седьмой казанец начал работать курьером из-за пандемии: пришлось искать новую работу. Среди курьеров на велосипеде много выходцев из сферы строительства (15%), торговли (13%), гостиничного и ресторанного бизнеса (13%), а также промышленности (9%).

Чаще всего совмещают работу в доставке с основной 45% опрошенных курьеров-водителей, подключенных к «Ситимобил». У 5% водителей доставки есть свой бизнес, в основном в сфере торговли и услуг. Среди них также много представителей из сферы транспорта и связи, строительства и промышленности.

Почти каждый второй (45%) велокурьер и 6% курьеров-водителей совмещают работу с учебой. Подработку велокурьером чаще всего выбирают студенты IT-специальностей (46%), медицинских вузов (14%) и рабочих специальностей (9%). Похожая ситуация и среди автокурьеров. Чаще всего это студенты, получающие образование в направлении IT и инженерно-технических наук (20%), рабочих специальностей (18%) и экономики и финансов (17%).

Чаще всего выбор работать курьером опрошенные аргументируют возможностью самостоятельно управлять графиком (81%). Также респонденты отмечают возможность держать себя в отличной физической форме (49%), хорошую атмосферу на работе и дружный коллектив (30%). В среднем в Казани велокурьер-партнер «Самоката» за смену проезжает до 40 км и доставляет около 30 заказов.

Среди основных причин, по которым водители идут работать в доставку: возможность самому выбирать график и совмещать его с другой работой, стабильный доход и отсутствие необходимости общаться с людьми. Некоторых вдохновляет любовь к вождению автомобиля. Чаще всего они доставляют товары из магазинов, посылки между пользователями и еду из ресторанов. Более половины водителей (54%), работающих в доставке, часто принимают заказы и на поездки с пассажирами такси.

В совместном исследовании приняли участие 3 319 сотрудников доставки из разных регионов.

Ранее «Реальное время» выясняло, что какие продукты казанцы заказывают чаще всего.