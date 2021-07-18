Госкомитет Татарстана по биоресурсам проводит расследование по факту сброса сточных вод в Шошму
В Татарстане организовано административное расследование по факту сброса сточных вод в реку Шошма Балтасинского района. Его ведет Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.
Минэкологии Татарстана исследовав пробы с загрязненной реки зафиксировало недостаток кислорода, превышение по нитритам, сульфатам и фосфатам. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитет РТ по биоресурсам.
В ведомстве напомнили, что Шошма относится к памятникам природы регионального значения.
Напомним, за загрязнение в отношении компании «Арча» составили протокол о нарушении правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты (ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ). Нарушителю грозит штраф до 80 тыс. рублей.
Об ухудшении состояния Шошмы в Минэкологии РТ в начале июля сообщили проживающие рядом с ней граждане. Они жаловались, что река окрасилась в белый цвет и у нее появился неприятный запах. Предварительные результаты анализов не показали превышения вредных веществ, лишь небольшое снижение уровня кислорода. Отмечалось, что река меняет свой цвет не первый год.
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