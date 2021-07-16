Татарстанскому предприятию грозит штраф за загрязнение реки Шошма
В начале июня в Министерство экологии поступило обращение граждан об ухудшении состояния реки Шошма возле села Карелино в Балтасинском районе Татарстана. Специалисты отобрали пробы вод.
Лабораторные исследования показали, что в воде превышены предельно допустимые концентраций по нитритам и фосфатам, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
За загрязнение к ответственности привлекли ООО «Арча». В отношении юридического лица составлен протокол о нарушении правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты (ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ). Ему грозит штраф в размере 80 тысяч рублей.
Представителя организации пригласили в территориальное управление для рассмотрения дела об административном правонарушении во второй декаде июля.
Напомним, жители жаловались, что река Шошма окрасилась в белый цвет и у нее появился неприятный запах. Предварительные результаты анализов не показывали превышения вредных веществ, лишь небольшое снижение уровня кислорода. Отмечалось, что река меняет свой цвет не первый год.
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