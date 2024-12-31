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В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

08:33, 31.12.2024
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты.

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, — сообщили в Росавиации.

До этого работу аэропорта приостанавливали 28 декабря. Авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерово, направлявшиеся в аэропорт Казани, были перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.

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