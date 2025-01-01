Два человека погибли в автомобильной аварии в Верхнеуслонском районе

Фото: Максим Платонов

Два человека погибли в аварии в Верхнеуслонском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительным данным, 1 января около 15.45 водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь по подъездной дороге к селу Ключищи, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Duster. В результате водитель и пассажир первого автомобиля погибли на месте. Водитель и пассажир Renault находятся в больнице.



На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора района Алсу Данилова. Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура района.

Напомним, 30 декабря на 1068-м километре трассы М-7 «Волга» в Тукаевском районе столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадал 12-летний мальчик — его госпитализировали.

Галия Гарифуллина