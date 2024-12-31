За прошедшие сутки в Казани в ДТП пострадал ребенок, задержаны пьяные водители

Фото: Максим Платонов

По данным Госавтоинспекции Казани, за прошедшие сутки на дорогах города зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором получил ранения один человек. Погибших нет.

Авария произошла в результате столкновения при перестроении. В результате ДТП пострадал 8-летний пассажир, который был пристегнут ремнем безопасности. Подробности инцидента и обстоятельства его возникновения устанавливаются.

Всего за сутки в дежурную часть поступило 150 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В центрах оформления ДТП было оформлено 70 аварий, а на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено еще 34 ДТП с материальным ущербом.

К сожалению, не обошлось без нарушений. За управление транспортным средством в состоянии опьянения было задержано 9 водителей.

Кроме того, в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений было доставлено 4 гражданина.

Рената Валеева