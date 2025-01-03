Два человека пострадали в ДТП в Казани за прошедшие сутки

Фото: Михаил Захаров

По данным Госавтоинспекции Казани, за прошедшие сутки на дорогах города зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых получили ранения 2 человека. Погибших нет.

Первое ДТП произошло из-за проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Второе столкновение случилось по причине несоблюдения очередности проезда. Подробности и обстоятельства каждого из ДТП выясняются.

Всего за сутки в дежурную часть поступило 91 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях. В центрах оформления ДТП было оформлено 40 аварий, а на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции оформлено еще 13 ДТП с материальным ущербом.

За сутки выявлено 14 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Также задержаны 2 водителя, не имеющих права управления транспортными средствами.

Кроме того, в территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступлений был доставлен 1 гражданин.

Рената Валеева