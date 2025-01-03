Новости происшествий

09:23 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Казани за прошедшие сутки

08:42, 03.01.2025
Два человека пострадали в ДТП в Казани за прошедшие сутки
Фото: Михаил Захаров

По данным Госавтоинспекции Казани, за прошедшие сутки на дорогах города зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых получили ранения 2 человека. Погибших нет.

Первое ДТП произошло из-за проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Второе столкновение случилось по причине несоблюдения очередности проезда. Подробности и обстоятельства каждого из ДТП выясняются.

Всего за сутки в дежурную часть поступило 91 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях. В центрах оформления ДТП было оформлено 40 аварий, а на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции оформлено еще 13 ДТП с материальным ущербом.

За сутки выявлено 14 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Также задержаны 2 водителя, не имеющих права управления транспортными средствами.

Кроме того, в территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступлений был доставлен 1 гражданин.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также