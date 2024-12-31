Предварительные итоги расследования авиакатастрофы в Актау станут известны через месяц

Фото: Максим Платонов

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что предварительные результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря под Актау, будут озвучены в течение 30 дней. Эксперты ведут кропотливую работу в специально организованном ангаре в аэропорту. Об этом Ластаев сообщил в видеоинтервью агентству «Казинформ».

Напомним, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, 29 из них выжили, включая 9 граждан России. Всего на борту находилось 16 россиян.

Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет мог подвергнуться вмешательству извне. По словам выживших пассажиров и бортпроводников, во время полета над Грозным они услышали звук взрыва.

В связи с этим, президент России Владимир Путин провел два телефонных разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин принес извинения за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. В ходе разговоров отмечалось, что самолет пытался зайти на посадку в Грозном, в то время как российские ПВО отражали атаки украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, проводятся допросы гражданских и военных специалистов. Стороны отметили тесное сотрудничество между службами России, Азербайджана и Казахстана на месте трагедии.

Рената Валеева