СМИ: в Новом Орлеане водитель въехал в толпу — есть погибшие

В Новом Орлеане (США) водитель на грузовике въехал в толпу людей. По предварительным данным, есть погибшие. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал ABC News.

По меньшей мере десять человек погибли, еще 30 были ранены, уточнили в СМИ. По предварительным данным, водитель намеренно въехал в толпу. Злоумышленник пока не задержан. Другие подробности на данный момент не приводятся.

UPD. В Новом Орлеане ФБР обнаружило предполагаемые взрывные устройства. Об этом рассказала представитель спецслужбы Алета Дункан на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

Галия Гарифуллина