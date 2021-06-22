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В Татарстане река окрасилась в белый цвет

02:33, 22.06.2021
В Татарстане река окрасилась в белый цвет
Фото: скриншот

В Татарстане возле села Карелино Балтасинского района река Шошма окрасилась в белый цвет и у нее появился неприятный запах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По мнению местных жителей, молочный комбинат сбрасывает в водоем химические отходы. Экологи взяли пробы воды и обещают предоставить результат через 10 дней. По предварительным результатам анализов не выявлено превышения вредных веществ, лишь небольшое снижение уровня кислорода. Отмечается, что река меняет свой цвет не первый год.

В Казани за Кировской дамбой вода поменяла цвет. Фото с места события опубликовали в популярной группе в социальной сети. Видно, что вода имеет зеленоватый оттенок.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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