В Татарстане река окрасилась в белый цвет

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В Татарстане возле села Карелино Балтасинского района река Шошма окрасилась в белый цвет и у нее появился неприятный запах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По мнению местных жителей, молочный комбинат сбрасывает в водоем химические отходы. Экологи взяли пробы воды и обещают предоставить результат через 10 дней. По предварительным результатам анализов не выявлено превышения вредных веществ, лишь небольшое снижение уровня кислорода. Отмечается, что река меняет свой цвет не первый год.

В Казани за Кировской дамбой вода поменяла цвет. Фото с места события опубликовали в популярной группе в социальной сети. Видно, что вода имеет зеленоватый оттенок.



Алексей Нечаев