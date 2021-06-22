В Татарстане река окрасилась в белый цвет
В Татарстане возле села Карелино Балтасинского района река Шошма окрасилась в белый цвет и у нее появился неприятный запах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
По мнению местных жителей, молочный комбинат сбрасывает в водоем химические отходы. Экологи взяли пробы воды и обещают предоставить результат через 10 дней. По предварительным результатам анализов не выявлено превышения вредных веществ, лишь небольшое снижение уровня кислорода. Отмечается, что река меняет свой цвет не первый год.
В Казани за Кировской дамбой вода поменяла цвет. Фото с места события опубликовали в популярной группе в социальной сети. Видно, что вода имеет зеленоватый оттенок.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым