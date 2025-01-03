Новые выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляжах Анапы

Фото: Валерий Скурыдин

На пляжах Анапы вновь обнаружены выбросы нефтепродуктов, которые море вынесло на берег в ночь на пятницу, 3 января. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

— 3 января муниципалитеты Краснодарского края работают каждый на своем участке пляжей Анапы и Темрюкского района. В первую очередь убирают новые выбросы мазута — на отдельных участках пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января море вынесло еще партию комков нефтепродуктов, — говорится в сообщении.

Напомним, что 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. На данный момент спасатели и волонтеры ведут работу по сбору загрязненного грунта, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и проводят обработку сорбентом. В регионе также функционируют пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.



Рената Валеева