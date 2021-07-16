Мантуров заявил о покупке медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии

Фото: Максим Платонов

Россия прорабатывает возможности импорта медицинского кислорода, чтобы устранить риск перебоев в его поставках в российские больницы и оптимизировать логистику. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также он добавил, что для увеличения запасов кислорода в южных регионах России Минпромторг закупил 100 тонн кислорода в Казахстане.

«Северные районы страны мы начали дополнительно загружать отдельными партиями медкислорода из Финляндии, по 20 тонн. Сейчас ведем переговоры о регулярных поставках объемом 240 тонн в месяц», — сказал он.

По его словам, обсуждаются поставки из Китая. «Чтобы иметь гарантированные запасы в Сибири, на Дальнем Востоке, наше торговое представительство в Китае отрабатывает варианты прямой контрактации этими регионами сжиженного кислорода из КНР».

В июне ночью в Казани произошел сбой в работе кислородной станции больницы №12. Об этом сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана. Пациентов, подключенных к ИВЛ, перевели на запасной источник подачи кислорода — кислородные баллоны. Чтобы не подвергать больных потенциальному риску, врачи решили увезти пациентов в другие ближайшие больницы.

Алексей Нечаев