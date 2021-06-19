Ночью в Казани произошел сбой в работе кислородной станции больницы №12

Сегодня ночью произошел сбой в работе кислородной станции больницы №12. Об этом сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Пациентов, подключенных к ИВЛ, перевели на запасной источник подачи кислорода — кислородные баллоны. Чтобы не подвергать больных потенциальному риску, врачи решили увезти пациентов в другие ближайшие больницы.

«В сопровождении врачебных бригад они были переведены в ближайшие лечебные учреждения. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, без ухудшений. Отметим, что пациенты в реанимациях находятся под круглосуточным наблюдением», — рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В ведомстве добавили, что речь не только о красных зонах, но и других отделениях реанимации.



Ольга Плешкова