Ночью в Казани произошел сбой в работе кислородной станции больницы №12
Сегодня ночью произошел сбой в работе кислородной станции больницы №12. Об этом сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.
Пациентов, подключенных к ИВЛ, перевели на запасной источник подачи кислорода — кислородные баллоны. Чтобы не подвергать больных потенциальному риску, врачи решили увезти пациентов в другие ближайшие больницы.
«В сопровождении врачебных бригад они были переведены в ближайшие лечебные учреждения. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, без ухудшений. Отметим, что пациенты в реанимациях находятся под круглосуточным наблюдением», — рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.
В ведомстве добавили, что речь не только о красных зонах, но и других отделениях реанимации.
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