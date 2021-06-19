Новости общества

10:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ночью в Казани произошел сбой в работе кислородной станции больницы №12

09:24, 19.06.2021
Ночью в Казани произошел сбой в работе кислородной станции больницы №12
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня ночью произошел сбой в работе кислородной станции больницы №12. Об этом сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Пациентов, подключенных к ИВЛ, перевели на запасной источник подачи кислорода — кислородные баллоны. Чтобы не подвергать больных потенциальному риску, врачи решили увезти пациентов в другие ближайшие больницы.

«В сопровождении врачебных бригад они были переведены в ближайшие лечебные учреждения. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, без ухудшений. Отметим, что пациенты в реанимациях находятся под круглосуточным наблюдением», — рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В ведомстве добавили, что речь не только о красных зонах, но и других отделениях реанимации.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также